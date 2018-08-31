Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de !

Spor Toto Süper Lig’de transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala Fenerbahçe, orta sahasını ezeli rakibi Galatasaray’dan takviye etti.

Galatasaray’ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Kulüp binasına giden Tolga Ciğerci, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden transfer ile ilgili “Kulübümüz, 1992 doğumlu milli oyuncu Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Tolga Ciğerci'ye hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Hertha Berlin’den 2016 yılında Galatasaray’a transfer olan Tolga Ciğerci, iki yılda sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 49 maçta 6 gole imza atarken, asist yapma başarısı gösteremedi.