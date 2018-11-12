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  4. 12 Kasım 2018 18:27

Tolgay Arslan alacakları nedeniyle TFF'ye başvurduğu için kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın neden kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Alacaklarının ödenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Tolgay, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldı.

Tolgay Arslan alacakları nedeniyle TFF'ye başvurduğu için kadro dışı bırakıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan'ın, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

28 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı yönetimin geçmiş aylara ait alacaklarını yatırmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Bu gelişme üzerin yönetim kurulu, Tolgay'ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna alınmaması kararını verdi. Teknik heyetin kararı uygulaması sonucunda 28 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Maç kadrosunda olmayan Tolgay, karşılaşma için Vodafona Park'a da gelmedi.

Tolgay Arslan bu sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 16maçta forma giydi, 1 gol attı.

(NTV)

tolgay arslan , Beşiktaş
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