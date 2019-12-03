Tolgay Arslan: Oynamadığım için mutlu değilim!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken Tolgay Arslan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Uzun süre sonra sahaya 11'de çıkan tecrübeli futbolcu maç sonunda ise flaş bir açıklama yaptı.

Tolgay'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"İlk defa kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum. Her sezon 35-40 maçı buluyordum. İlk haftalarda sakattım, aslında birkaç haftadır iyi hissediyorum kendimi. Maç eksiğim var, kapatmaya çalışıyorum. Hazırım, fitim, taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum."

"Kendime güveniyorum. Bu formayı hak ettiğimi göstermeye çalışıyorum. Oynamayan oyuncu her zaman mutsuz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum."

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada sadece 7 dakika süre alan Tolgay, Tarsus İdman Yurdu'yla Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmada 90 dakika forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

