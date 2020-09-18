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  4. 18 Eylül 2020 21:47

Tolgay Arslan resmen Udinese'de

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Fenerbahçe ile yolları ayıran Tolgay Arslan'ın transfer ettiğini açıkladı.

Tolgay Arslan resmen Udinese'de
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Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

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