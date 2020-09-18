Tolgay Arslan resmen Udinese'de

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Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
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