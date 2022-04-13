Torrent Fatih Terim'i suçladı

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Domenec Torrent kadronun kurulmasında hata olduğunu dile getirdi.

Torrent’e göre yedek kulübesi yetersiz. Kendisi geldikten sonra alınan Pulgar'ı hiç oynatmayan Torrent'in bu eleştiriyi yapması akıllarda soru işareti bıraktı. İstediği oyuncuları alan Burak Elmas yine de Torrent için geçer not alamadı.

FATİH TERİM'E DE SUÇ ATTI

Kadronun kurulumunda hata olduğunu savunan Torrent, ilk geldiğinde elindeki malzemenin ne olduğunu bildiğini söylemişti. Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Torrent'ten yeni bir açıklama gelmedi.