Trabzon kaybetse de gruplara kaldı!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Yunanistan ekibi AEK'yı ağırladı. İlk maçı 3-1 kazanan Trabzonspor, sahasında 2-0 mağlup olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

AEK'nın gollerini 24. dakikada Marko Livaja ve 29. dakikada (penaltı) Petros Mantalos kaydetti. AEK'da Helder Lopes, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, AEK maçında sakatlandı ve 44. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Trabzonspor, AEK engelini geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in ardından gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Mantalos'un kullandığı serbest vuruşta, barajın altından geçen top yandan auta gitti.

16. dakikada Abdülkadir Ömür'ün serbest atışında, kaleci Barkas üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada konuk takım, golü buldu. Abdulkadir Parmak'ın pasında Oliveira, ceza alanı çizgisi önünde Fernandes'in ayağından kaptığı topu Livaja'ya aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır üzerinden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

30. dakikada AEK, penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Obi Mikel, ceza alanına sokulan Mantalos'u düşürünce karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, penaltı noktasını gösterdi. Mantalos'un kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına doğru gelen topa müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

38. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, Ekuban'nın kontrol edip kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas, sahip olarak tehlikeyi önledi.

42. dakikada Mantalos'un soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Novak, Vranjes'in önünden topu kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.

45+1. dakikada Livaja'nın pasında, ceza alanı içinde Oliveira'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu çizgi önünden Campi, uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

59. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sorloth'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutunu kaleci Barkas güçlükle çeldi.

81.dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Ivanildo x, Campi x, Novak x, Abdulkadir Parmak x, Obi Mikel x (Shorloth dk. 34 x), Abdülkadir Ömür x (Yusuf Sarı dk. 44 x) (Doğan Eroğan dk. 83 ?), Sosa xx, Nwakaeme xx, Ekuban xx

AEK: Barkas xxx, Bekakis xx, Vranjes xx, Oikonomou xx (Verde dk. 88 ?), Lopes xx, Simoes xx, Chygrynskiy xx, Galanopoulos xx (Krsicic dk. 58 x), Livaja xxx, Mantalos xxx (Giakoumakis dk. 80 ?), Oliveira xx

Goller: Livaja (dk. 24), Mantalos (dk. 29) (AEK)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 90+2) (AEK)

Sarı kartlar: Chygrynskiy, Mantalos, Vranjes, Krsicic, Bakakis (AEK), Obi Mikel, Pereira, Yusuf Sarı (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında AEK'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kadroda 3 oyuncu değişikliğine gitti.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, ligde Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan stoper oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Hosseini ile forvette Sörloth'u, Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi dinlendirdi.

Stoperde Ivanildo ve Campi forma giyerken Sörloth'un yerine de Obi Mikel 11'de görev yaptı.

STURRIDGE KADRODA YOK

Trabzonspor'da İngiliz golcü Daniel Sturridge, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan ve bireysel olarak antrenmanlarla eksikliğini gidermeye çalışan İngiliz futbolcu, kadroya alınmadı.

Sturridge'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi de forma giyemedi.

KAPALI GİŞE

Trabzonspor'da taraftarlar AEK maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Sparta Prag ve ligdeki Yeni Malatyaspor maçında tribünleri dolduran bordo-mavili taraftarlar, AEK maçına da aynı ilgiyi gösterdi.

DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından AEK yöneticilerine dostluk yemeği verildi.

Yemeğe kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, AEK Kulübü Başkanı Evangelos Aslanidis ve yöneticiler ile UEFA Delegeleri Stephen Grance, Bakar Jordania katıldı.

Mehmet Yiğit Alp tarafından günün anısına AEK Başkanı Aslanidis ve UEFA Delegeleri Grance ile Jordania'ya çeşitli hediyeler takdim edildi.

