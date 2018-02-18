Trabzon’da taraftarlar isyan etti !

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşmada tek gol 35. dakikada Adebayor’un kafasından gelirken, Trabzonspor 2018 yılında galibiyetle tanışamamış oldu. Ligde son 5 maçtır berabere kalan Trabzonspor’un Medipol Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyet taraftarın sabrını taşırdı.

Mücadelede Medipol Başakşehir savunmasını aşmakta zorlanan Trabzonspor’un futboluna tepki gösteren taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. 85. dakikadan itibaren tepkilerini dile getiren Trabzonspor taraftarları, “Yönetim istifa” tezahüratını maç bitene kadar kesmedi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar istifa tezahüratlarını yineledi.

Öte yandan Trabzonspor tribünlerinde bazı taraftarların alınan mağlubiyet sonrası gözyaşlarını tutamadıkları da gözlendi.

Trabzonspor - Başakşehir: 0-1