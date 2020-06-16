Trabzonspor adını finale yazdırdı: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-3

Fenerbahçe ile Trabzonspor Türkiye Kupası Yarı Finalinde karşı karşıya geldi. Sıkı bir mücadeleye sahne olan karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

6' Sörloth'un attığı golle Trabzonspor Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Golde asisti yapan isim Caleb Ekuban...

Rakip yarı alanının ortalarından Caleb Ekuban uzun pasla savunmanın arkasında Alexander Sörloth'u çok iyi görüyor. Ceza alanı içinde topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla şutunu çekiyor ve Serdar Aziz'e de çarpan top kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluşuyor.

12' Zajc'ın sağ çaprazdan güzel şutu az farkla üstten auta gitti.

24' Sörloth'la tartışan Emre Belözoğlu 1 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldı. Tartışma sonunda Sörloth da sarı kart gördü. Kulübede olan Belözoğlu, soyunma odasına gitmek zorunda kaldı.

35' Trabzonspor'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anthony Nwakaeme sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor ve yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakıyor.



42' Deniz Türüç'ün attığı golle Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortaya Deniz Türüç, penaltı noktasının yanından sol ayağıyla top yere inmeden etkili bir vuruş çıkararak topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturuyor.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Maçta ikinci yarı başladı. İkinci yarıda Fenerbahçe'de Zajc yerine Mehmet Ekici oyunda...

53' Trabzonspor, Alexander Sörloth ile net gol pozisyonundan yararlanamadı. Alexander Sörloth'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Caleb Ekuban bekletmeden Alexander Sörloth'u tekrar gördü. Alexander Sörloth, ceza alanı içinde müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu yandan auta gönderdi.

55' Mehemt Ekici sol kanattan kaleye çapraz ve uzak bir noktadan harika bir frikik kullandı. Uğurcan aynı güzellikte son anda topu kornere çeldi.

Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği:

61' Serdar Aziz - Jailson

Deniz Türüç - Ferdi Kadıoğlu

70' Uzak mesafe olmasına rağmen kazanılan serbest vuruşu Mehmet Ekici doğrudan kaleye vuruyor ancak kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeliyor.

Dakikalar 78'i gösterilirken yorulan oyuncular oyundan çıktı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğan, Fenerbahçe'de Tolga'nın yerine Mevlüt oyuna girdi.

Sörloth Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi ve nerdeyse turun kapısını araladı.

dakikada oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Ömer Faruk Beyaz, Rodrigues'in yerine oyuna girdi. Trabzonspor'da A. Parmak, Sörloth ve Ekuban çıktı, Serkan, Hüseyin ve Abdurrahim oyunda...

dakikada Trabzonspor'un yetenekli kalecesi Uğurcan Çakır sakatlık geçirdi. Kısa süre sonra ayağa kalkan genç kaleci oyuna devam etti. Maçın son bölümüne en az +5 dakika ilave edildi.

Dakikalar 90+4'ü gösterirken Trabzonspor'da Filip Novak sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi!

Karşılaşmada başka önemli bir pozisyon gerçekleşmedi ve maçı 3-1 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI



Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır,Bahattin Duran,Tarık Ongun

Fenerbahçe:Altay Bayındır - Hasan Ali Kaldırım - Nabil Dirar - Serdar Aziz - Simon Falette - Tolga Ciğerci - Luiz Gustavo - Miha Zajc - Vedat Muriqi - Deniz Türüç - Garry Rodrigues

Trabzonspor: Uğurcan Çakır - Filip Novak - Joao Pereira - Gaston Campi - Majid Hosseini - Abdulkadir Parmak - Abdülkadir Ömür - Anthony Nwakaeme - Badou Ndiaye - Caleb Ekuban - Alexander Sörloth

Goller: Dk 6',Dk 82'Sörloth(Trabzonspor), Dk 42' Deniz Türüç(Trabzonspor) Dk 90+4 'Novak (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk 24'Emre Belözoğlu(Fenerbahçe), Dk 25'Sörloth(Trabzonspor), Dk 59'Mehmet Ekici(Trabzonspor), Dk 83'Pereira(Trabzonspor)



Kırmızı kartlar: Dk 25'Emre Belözoğlu(Fenerbahçe)