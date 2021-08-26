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Trabzonspor Avrupa defterini kapattı

Trabzonspor Avrupa defterini kapattı

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Roma'yla Stadio Olimpico'da karşılaştı. Rakibine 3-0 mağlup olan temsilcimiz, Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteremedi.

ROMA'YA DİRENEMEDİK
Roma'ya galibiyeti getiren goller 20. dakikada Cristante, 65. dakikada Zaniolo ve 84. dakikada El Shaarawy'den geldi. Bu sonucun ardından temsilcimizin Avrupa macerası sona ererken Roma, Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Etiketler Trabzonspor roma trabzospor avrupa
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