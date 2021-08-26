Trabzonspor Avrupa defterini kapattı

Nusret'e Adana'dan rakip çıktı! Bu da altın kaplama tavuk döner

Tescilli güzel de Arka Sokaklar'a transfer oldu

Mehmet Cengiz, Hükümet adına Sedat Peker ile mi görüştü ?

Beşiktaş Larin ile masaya oturdu

Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve...

Nihat Doğan, ''Malazgirt Zaferi Türk zaferi değil'' dedi ortalık karıştı

YÖK duyurdu: Üniversitelerde eğitim yüz yüze başlayacak!

En başarılı ve en başarısız bakanlar anketi açıklandı Dikkat çeken sıralama...