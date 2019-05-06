Trabzonspor Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi

İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetiyle puanını 56'ya yükselten bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 12 puan önünde yer alarak ilk 4 sırayı garantiledi.

Karadeniz ekibi, 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

TARAFTAR SAHAYA GİRİP UĞURCAN İLE ÖZ ÇEKİM YAPTI

Karşılaşmanın 40. dakikasında oyunun durduğu sırada güney kale arkasından bir taraftar sahaya girerek, kaleci Uğurcan Çakır'a sarıldı.

Oyuncuyla öz çekim yapan taraftar, daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Taraftarlar, sahaya giren genç taraftarın bu eylemine bir süre yoğun tepki gösterdi.

HOSSEINI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da sarı kart gören Hosseini, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili futbolcu, 4. sarı kartı nedeniyle gelecek hafta Atiker Konyaspor maçında takımda yer alamayacak.

LUNG DEVAM EDEMEDİ

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

Lung'un yerine 38. dakikada Muammer Zülfikar Yıldırım oyuna dahil oldu.

