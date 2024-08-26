  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
Güncelleme:

Trabzonspor resmi sitesinden Rayyan Baniya’nın, Palermo’ya kiralandığını duyurdu.

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da Taxiarchis Fountas’tan sonra bir ayrılık daha gerçekleşti.

RAYYAN BANIYA PALERMO’YA KİRALANDI

Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Rayyan Baniya’nın Palermo’ya kiralandığını açıkladı.

İşte Trabzonspor’un o açıklaması:

“Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya’nın, Palermo FC’ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

 3.2 MİLYON EUROLUK OPSİYON VAR

Bordo-mavili ekip KAP’a yaptığı açıklamada Baniya’nın için 450 bin euroluk bir kiralama bedeli aldığını açıkladı. Ayrıca yapılan anlaşmada 3.2 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu da açıklandı.

Etiketler Trabzonspor Trabzonspor ayrılık Rayyan Baniya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Malazgirt Zaferi programında ismi okunan komutanlar protokolle sahneye çıkmadı Malazgirt Zaferi programında ismi okunan komutanlar protokolle sahneye çıkmadı Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz Eskişehir'de korkunç kaza: Otomobil 2'ye bölündü, ölü ve yaralılar var Eskişehir'de korkunç kaza: Otomobil 2'ye bölündü, ölü ve yaralılar var Otomobil fiyatları düşer mi, çıkar mı derken, beklenen haber geldi Otomobil fiyatları düşer mi, çıkar mı derken, beklenen haber geldi DSÖ'den Maymun Çiçeği açıklaması DSÖ'den Maymun Çiçeği açıklaması Antalya'da kıyamet koptu: Fırtına sahili savaş alanına çevirdi Antalya'da kıyamet koptu: Fırtına sahili savaş alanına çevirdi 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi: İşte faizsiz kredi veren bankalar... 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi: İşte faizsiz kredi veren bankalar... Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü İşte Türkiye'nin en dar sokağı: Karşıdan biri gelince geri dönüyorlar İşte Türkiye'nin en dar sokağı: Karşıdan biri gelince geri dönüyorlar
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Bu tarihten sonra zorunlu olacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Bu tarihten sonra zorunlu olacak İstanbul'un göbeğinde define avcılarına suç üstü İstanbul'un göbeğinde define avcılarına suç üstü Türiye İş Bankası ile Ziraat Bankası arasında ilginç atışmea Türiye İş Bankası ile Ziraat Bankası arasında ilginç atışmea Olmaz demeyin çünkü oldu: Evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Olmaz demeyin çünkü oldu: Evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı Yusuf Dikeç'ten annesiyle pozuna gelen hadsiz yorumlara yanıt Yusuf Dikeç'ten annesiyle pozuna gelen hadsiz yorumlara yanıt Otobüste uyuyakalan yolcu uyanamayınca devreye polis girdi Otobüste uyuyakalan yolcu uyanamayınca devreye polis girdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ''24 Kasım'' genelgesi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ''24 Kasım'' genelgesi Sağanak yağışlara dikkat: Bu hafta sokağa şemsiyesiz çıkmayın Sağanak yağışlara dikkat: Bu hafta sokağa şemsiyesiz çıkmayın Dolar, Euro ve altından rekorlar peş peşe geldi Dolar, Euro ve altından rekorlar peş peşe geldi