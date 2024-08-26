Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor resmi sitesinden Rayyan Baniya’nın, Palermo’ya kiralandığını duyurdu.

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da Taxiarchis Fountas’tan sonra bir ayrılık daha gerçekleşti.

RAYYAN BANIYA PALERMO’YA KİRALANDI

Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Rayyan Baniya’nın Palermo’ya kiralandığını açıkladı.

İşte Trabzonspor’un o açıklaması:

“Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya’nın, Palermo FC’ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

3.2 MİLYON EUROLUK OPSİYON VAR

Bordo-mavili ekip KAP’a yaptığı açıklamada Baniya’nın için 450 bin euroluk bir kiralama bedeli aldığını açıkladı. Ayrıca yapılan anlaşmada 3.2 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu da açıklandı.