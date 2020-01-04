Trabzonspor Badou Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Galatasaray'ın eski oyuncularından Badou Ndiaye'nin sezon sonuna kadar 150 bin sterlin karşılığında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada Ndiaye'nin transfer ücretini ve maliyetini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

BADOU NDIAYE'NİN ALACAĞI ÜCRET

Bu açıklamanın ardından Senegalli oyuncunun alacağı ücret de duyuruldu. Bordo-mavililer, Ndiaye'ye 6 ay için 1 milyon euro garanti ücret ve menajerlik ücreti olarak da 100 bin euro ödeyecek.

