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  4. 29 Şubat 2020 18:25

Trabzonspor - Ç.Rizespor maçında penaltı tartışması

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçın ilk yarısındaki bir pozisyon çok konuşuldu. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor - Ç.Rizespor maçında penaltı tartışması
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Süper Lig'de Trabzonspor iel Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Obi Mikel ceza sahasındaki Caleb Ekuban'a doğru topu havalandırdı. Ekuban'ı savunan Oğuz Kağan Güçtekin, bordo-mavili rakibinin topu almasına engel olmak istedi. Bu sırada Trabzonsporlu futbolcular, topun Oğuz Kağan Güçtekin'in eline çarptığını dile getirdiler.

Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, Var Hakemi Özgür Yankaya ile kısa süre konuştuktan sonra oyunun kaldığı yerden başlamasını istedi. Trabzonsporlular, bu karara tepki gösterdi ama sonuç değişmedi.

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