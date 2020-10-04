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  4. 04 Ekim 2020 12:32

Trabzonspor, Djaniny Semedo transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, son olarak Suudi Arabistan ekibi El Ahli formasını giyen 29 yaşındaki santrfor Djaniny Semedo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor, Djaniny Semedo transferini resmen açıkladı
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Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Oyuncuya, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret ödenecektir" ifadesine yer verildi.

 
Bordo- mavili kulübün internet sitesinde ise "Trabzonspor'a hoş geldin Djaniny!" denildi.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynadı.

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