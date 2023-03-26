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  4. Fatih Terim bombası! Süper Lig devi teklif götürecek

Trabzonspor, Fatih Terim'e teklif götürecek

Trabzonspor, Fatih Terim'e teklif götürecek
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Trabzonspor yönetimi, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'e teklif götürmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın istifası sonrası bordo mavili takım teknik direktörsüz kaldı. Avcı’nın yardımcısı Orhan Ak, takımı geçici olarak çalıştırırken yeni teknik adamın kim olacağı ise merak ediliyor.

GÖRÜŞME HAFTA İÇİ YAPILACAK

Ertuğrul Doğan’ın başkanlık koltuğuna oturması sonrası görüşeceği isim belli oldu. Ajansspor’un haberine göre bordo mavili yöneticiler, hafta içinde Galatasaray efsanesi Fatih Terim ile görüşecek.

Terim’in teklife nasıl bir yanıt vereceği ise bilinmiyor.

FATİH TERİM’İN KARİYERİ

Geçen sezon Galatasaray'dan ayrılan kulübün sembol ismi Fatih Terim, Cimbom'da 8 kez Süper Lig, 4 defa Türkiye Kupası ve Süper Kupa, bir kez de UEFA kupasını kazandı.

Galatasaray tarihine adına altın harflerle yazdıran Terim, Sarı-Kırmızılı takım dışında Ümit Milli Takım, A Milli Takım, Göztepe, Ankaragücü, Fiorentina ve Milan'da çalıştı.

Etiketler Trabzonspor fatih terim tranzonspor
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