Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakası öncesinde düzenlenen Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısında, sarı-lacivertli taraftarların maça alınmamasına karar verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakası öncesinde düzenlenen Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısında, sarı-lacivertli taraftarların maça alınmamasına karar verildi. Karşılaşma 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valiliği'nde gerçekleşen toplantı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşti. Trabzonspor Kulübü temsilcileri ve diğer yetkililerin yer aldığı toplantıda Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakası A Riski kategorisinde değerlendirildi.

24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada bin 600 özel olmak üzere 2 bin 400 güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması yönündeki karar bu maçta da uygulanacak ve sarı-lacivertli taraftarlar mücadeleye alınmayacak.