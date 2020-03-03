Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2 golle geçti!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe'de 10. dakikada sakatlanan Falette oyuna devam edemedi. Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.

Ev sahibi Trabzonspor, 47. dakikada golcüsü Alexander Sörloth'la öne geçti.

Bordo-mavililer 67. dakikada Novak'la farkı ikiye çıkardı.

Konuk Fenerbahçe, 83. dakikada Vedat Muriqi ile skoru 2-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı

YANAL'IN SON MAÇI

Fenerbahçe'de 2-2’lik Antalyaspor beraberliğinin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıktı.

Daha önce Trabzonspor'da da görev yapan Yanal, sarı-lacivertli takıma Trabzonspor maçıyla veda etti.