  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 19 Temmuz 2019 17:15

Trabzonspor, Gaston Matias Campi'yi KAP'a bildirdi

Son dakika haberine göre; Trabzonspor, Estudiantes forması giyen Gaston Matias Campi'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Gaston Matias Campi'yi KAP'a bildirdi
A+ A-

Trabzonspor'dan son dakika transfer açıklaması... Trabzonspor, Estudiantes forması giyen Gaston Matias Campi'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

Trabzonspor daha önce Caleb Ekuban, Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Nemanja Andjusic, John Mikel Obi, Salih Kavrazlı, Taha Tunç, Atakan Gündüz ve Donis Avdijaj'ı renklerine bağlamıştı.

Trabzonspor , Gaston Matias Campi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM