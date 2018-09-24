Trabzonspor geçen sezonu mumla arıyor !

2018-19 sezonuna Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan, daha sonra Demir Grup Sivasspor’u yenip, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı Sahasında Galatasaray’ı mağlup eden bordo-mavililer son iki haftada ise önce Aytemiz Alanyaspor, ardından da Göztepe’ye mağlup oldu.

Geride kalan 6 haftalık bölümde 7 puan toplayabilen ve 12’nci sırada yer alan Trabzonspor, aynı periyotta 8 puan topladığı 2017-18 sezonundan daha kötü performans sergiledi.

AZ ATTI, AZ YEDİ

Bordo-mavililer, 2017-18 sezonuna göre daha az gol attı ancak kalesinde daha az gol gördü. 2017-18 sezonunun ilk 6 haftalık bölümünde 14 gol atan ve 13 kez rakiplerine gol izni veren Trabzonspor, 2018-19 sezonunda söz konusu periyotta ise 10 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Söz konusu sezonlar karşılaştırıldığında gol yollarında daha etkisiz kalan bordo-mavililer, savunma da ise daha etkili bir performans sergiledi.

ROTASYON İŞE YARAMADI

Bu arada ligin 5’inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Göztepe karşılaşmasına ilk 11’de 3 değişiklikle çıkarak, Hugo Rodallega, Olcay Şahan ve Anthony Nwakaeme’yi yedek kulübesinde oturtan Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, geriye düştükleri maçtan puan çıkartmak için yedek kulübesine çektiği bu 3 oyuncuyu kurtarıcı olarak sahaya sürdü. Bordo-mavililerde Göztepe maçında Rodallega 46, Nwakaeme 74 ve Olcay 83´üncü dakikada oyuna girdi.