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Trabzonspor transferi resmen açıkladı

Trabzonspor transferi resmen açıkladı
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Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, transfer nedeniyle Belçika ekibi Standart Liege'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avronun üç taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 467 bin avro, 2025-2026 futbol sezonunda 488 bin avro, 2026-2027 futbol sezonunda 509 bin avro garanti ücret, opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-2028 futbol sezonunda 623 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya verilecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

31 MAÇTA 2 ASİST

Cihan Çanak geride kalan sezonda Standard Liege formasını 31 kez giydi ve 2 asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nda ise 8 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

AA

Etiketler Trabzonspor Trabzonspor transfer Cihan Çanak
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