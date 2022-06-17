Trabzonspor transferleri peş peşe açıkladı
Trabzonspor, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen transferine dair detayları KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin ayrıntılarını açıkladı.
İşte KAP'a yapılan o bildiri;
Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
LARSEN İÇİN DE KAP GELDİ
Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,
2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,
2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
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