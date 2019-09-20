  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 20 Eylül 2019 18:26

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi. Uğurcan'a yıllık 3.5 milyon TL garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" denildi.


Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Trabzonspor , Uğurcan Çakır
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM