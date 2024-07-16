Trabzonspor yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier’in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor’da Thomas Meunier krizi yaşanıyor. A Spor yayınında konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Thomas Meunier’in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini belirtti. Doğan futbolcuya ve gideceği kulübe dava açacaklarını kaydetti.

"HUKUKİ ANLAMDA HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Thomas Meunier ile yaptığımız anlaşma sırasında, burada anlatamayacağım ailevi sebepler nedeniyle ailesinin bulunduğu yerde bir takım transfer olursa anlayış göstereceğimizi belirtmiştik. Bu takım her kimse, Trabzonspor'la temasa geçecek. Bu maddeyi eklemiştik ama dün gece, sürenin dolmasına 5 dakika kala bizi çok üzen bir mail gönderdi. Bize, 23.55 civarında sözleşmesini tek taraflı şekilde sonlandırdığını bildirdi. Ben de avukatlara talimat verdim, hukuki anlamda haklarımızı kullanacağız. Kendisine ve gideceği kulübe dava açacağız."

THOMAS MEUNIER'İ TRANSFER ETMEK İSTEYEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Thomas Meuiner, Trabzonspor'dan ayrılma kararı aldı. Belçikalı bek oyuncusu kararını kulübe tebliğ etti. Oyuncu kısa süre içerisinde Türkiye'den ayrılacak.

Rennes, Lille ve Monaco, Trabzonspor forması giyen Thomas Meuiner'e resmi teklif yaptı.

THOMAS MEUNIER'İN PERFORMANSI

Trabzonspor’un geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Thomas Meunier, 19 maçta forma giyerken 1 gol attı, 7 asist yaptı.