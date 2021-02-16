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  4. 16 Şubat 2021 17:36

Trabzonspor'da 3 koronavirüs vakası

Trabzonspor Kulübü, yapılan testler sonucunda iki futbolcu ve bir personelde koronavirüse rastlandığını belirtti.

Trabzonspor'da 3 koronavirüs vakası
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Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta Başakşehir ve Fenerbahçe'yle kritik mücadelelere çıkacak olan Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Bordo-mavili kulüpte iki futbolcu ve bir personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Trabzonspor'un daha önce açıkladığı sonuçlarla birlikte kovide yakalanan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

Trabzonspor'un açıklaması:

Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.

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