Trabzonspor'da 3 koronavirüs vakası

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Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta Başakşehir ve Fenerbahçe'yle kritik mücadelelere çıkacak olan Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Bordo-mavili kulüpte iki futbolcu ve bir personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Trabzonspor'un daha önce açıkladığı sonuçlarla birlikte kovide yakalanan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.
Trabzonspor'un açıklaması:
Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.
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