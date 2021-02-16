Trabzonspor'da 3 koronavirüs vakası

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta Başakşehir ve Fenerbahçe'yle kritik mücadelelere çıkacak olan Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Bordo-mavili kulüpte iki futbolcu ve bir personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Trabzonspor'un daha önce açıkladığı sonuçlarla birlikte kovide yakalanan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

Trabzonspor'un açıklaması:

Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.