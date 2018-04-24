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  4. 24 Nisan 2018 16:13

Trabzonspor'da Bongonda pişmanlığı !

Trabzonspor'un devre arasında takından gönderdiği Bongonda, yeni takımıyla fırtınalar estiriyor !

Trabzonspor'da Bongonda pişmanlığı !
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Trabzonspor’da teknik direktörlerin bir türlü gözüne giremeyen Bongonda, Belçika 1. Liginde resmen coştu.

Bordo-Mavililerden ayrıldıktan sonra Belçika takımlarından Zulte Waregem’e kiralık olarak giden 22 yaşındaki futbolcu, özellikle Nisan ayında gösterdiği performansla, Trabzonsporluları pişman etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın yerine oyuncu alınması koşuluyla serbest bırakılmasına izin verdiği Bongonda, Jupiler Pro League Play Off 2. Grubu'nda Zulte Waregem formasıyla ilk maçta kadroda yer almayan Bongonda, sonrasında forma giydiği 4 maçta ise resmen coştu. Belçikalı futbolcu 4 maçta 3 gol atarken bir de asist yaptı. 

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