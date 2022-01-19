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Trabzonspor'da büyük şok: Galatasaray derbisinde yok

Trabzonspor'da büyük şok: Galatasaray derbisinde yok

Giresunspor maçında sarı kart gören Trabzonsporlu savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor, Giresunspor'u ağırladı. Bordo-Mavili ekibin büyük baskıyla başlayan karşılaşmaya 5. dakikada yaşanan olay damga vurdu.

DERBİDE YOK

Trabzonspor'da, Giresunsporlu oyuncuya müdahalede bulunan Hüseyin Türkmen, maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Bu kararın ardından Hüseyin Türkmen, haftaya oynanacak Galatasaray derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

23 OCAK'TA YOK
Bu kart ile birlikte cezalı duruma düşen Hüseyin Türkmen, takımının Süper Lig'in 23. haftasında, 23 Ocak günü Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.


(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Etiketler Trabzonspor hüseyin türkmen trabzonspor maç
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