Trabzonspor'da Edin Visca hastaneye kaldırıldı
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Trabzonspor'da Edin Visca sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11 başlayan Edin Visca, 50. dakikada omzundan sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 32 yaşındaki Bosna-Hersekli futbolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.
Edin Visca, ligin 2. haftasında oynanan Hatayspor maçında kolu kırıldığı için 3 ay formasından uzak kalmıştı.
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