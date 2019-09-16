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  4. 16 Eylül 2019 18:18

Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes 2-4 hafta arası yok

Trabzonsporlu futbolcu Ivanildo Fernandes'in, 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes 2-4 hafta arası yok
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Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcu Ivanildo Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güven, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes'in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini kaydetti.

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Trabzonspor , Ivanildo Fernandes
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