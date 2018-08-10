Trabzonspor’da kritik gün!

Uzun zamandır ekonomik sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor, bugün kritik ödemeleri yapamazsa, sezonu yeni transferlerinden yoksun açacak. Sözleşmelerinin tek taraflı feshi sonucu tazminat kazanan teknik direktör Ersun Yanal ile yardımcılarına 10 milyon TL ve Aykut Demir’e 9 milyon 200 bin TL ödemek zorunda olan kulüp, taksitlendirme çalışmalarından da olumsuz yanıt almıştı.

Yönetim kurulu eğer gün içerisinde yaklaşık 20 milyon TL’yi bulan bu ödemeyi gerçekleştiremez ise yeni transfer edilen Vahid Amiri, Majid Hosseini ve Zargo Toure’ye lisans çıkartamayıp Başakşehir maçında forma giydiremeyecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sorunun çözümü için mücadele ettiklerini belirterek, “Bir şekilde altından kalkacağız. Geçmişte yapılan hataları düzeltmek için adeta savaş veriyoruz” şeklinde konuştu.