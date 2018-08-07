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  4. 07 Ağustos 2018 10:22

Trabzonspor’da lisans şoku !

Trabzonspor yönetiminin eski teknik direktör ve futbolculara olan 20 milyon TL’lik borcu ile ilgili 10 Ağustos'a kadar ödememeleri halinde yeni transferlere lisans çıkartamayacak.

Trabzonspor’da lisans şoku !
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Geçtiğimiz haftalarda geçmiş dönem borçları nedeniyle 40 milyon TL'lik ödeme yaparak kulübün yeni sezon öncesi lisans almasına engel olan yönetim bu kez de 10 Ağustos'a kadar tescile engel borçları da kapatmayı planlıyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun,  cuma gününe kadar Trabzonspor’un eski teknik direktörü Ersun Yanal ile yardımcılarına 10 milyon, eski futbolcu Aykut Demir'e 6 milyon, Mehmet Ekici'ye 3 milyon ve geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısında takımı çalıştıran Rıza Çalımbay'a da 1 milyon TL ödeme yapması bekleniyor.

Şu ana kadar bu ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle yeni transferler Zargo Toure, Majid Hosseini ve Vahid Amiri'nin lisansı çıkartılamamıştı.

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