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  4. 11 Mart 2020 20:55

Trabzonspor'da Sörloth sakatlandı!

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak kenara geldi.

Trabzonspor'da Sörloth sakatlandı!
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Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı 2-0 önde götüren Trabzonspor'da takımın en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth, 38. dakikada sakatlandı.

Rakip ceza sahasına topsuz koşu yaptığı sırada ayağında bir problem hisseden Norveçli futbolcu, kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri tarafından tedavisi yapılan Sörloth, oyuna geri döndü. Ancak golcü oyuncu, karşılaşmaya geri döndükten sonra da 2 dakika sahada kalabildi ve 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 37 maçta 25 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.


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Trabzonspor , sakatlık , Yeni Malatyaspor , Alexander Sörloth
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