Trabzonspor'da Tolunay Kafkas bombası !

TRABZONSPOR’UN yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon sonunda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıracak. Danışman Özkan Sümer’in görüşünü alan Ağaoğlu’nun, Karadeniz ekibinin başına Tolunay Kafkas’ı getirmesi bekleniyor. Halen Türkiye Futbol Federasyonu’nda “Alt Yapı Direktörü” olarak görev yapan Kafkas ile önümüzdeki günlerde görüşüleceği öğrenildi. Bordo-Mavili kulübün efsane isimleri arasında yer alan Kafkas’ın teklife sıcak baktığı aktarıldı.

BAŞKAN’IN FELSEFESİ BELLİ

GÖREVE gelirken, “Trabzonspor özüne dönecek. 6 şampiyonlukla İstanbul’u titrettiği o günlerde hep kendi öz gücüyle hareket etmişti” şeklinde bir söylem geliştiren çiçeği burnunda başkan Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor, Trabzonsporlularındır” felsefesiyle hareket edecek. Bu doğrultuda ilk iş hoca değişikliğine gitmeye karar veren Fırtına, Tolunay Hoca ile yeni süreci başlatmak istiyor. Öte yandan yeni süreçte şampiyonluk beklentisi düşük ama yine da yarışmacı bir takım oluşturulacak.

HACIOSMANOĞLU KOVMUŞTU

KAFKAS bilindiği gibi Sadri Şener’in başkanlığı döneminde 29 Ocak 2013’de teknik direktörlüğe getirilmiş. Ancak İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yeni başkan seçilmesinin ardından 3 Haziran 2013’de bu görevinden istifa etmişti. Kafkas, Trabzonspor’un yanı sıra Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Gaziantepspor ve Akhisar’da teknik direktör olarak görev yapmıştı. 50 yaşındaki çalıştırıcı 18 Mart 2017’de Akhisar’dan ayrılarak milli göreve soyunmuştu.