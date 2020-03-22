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  4. 22 Mart 2020 17:53

Trabzonspor'da tüm takıma koronavirüs testi yapılacak!

Trabzonspor koronavirüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Bordo mavili yönetim, Salı günü gerçekleşecek takım toplanmasında koronavirüs testi uygulamayı planlıyor.

Trabzonspor'da tüm takıma koronavirüs testi yapılacak!
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Türkiye'de yükselen koronavirüs salgını Trabzonspor Kulübü'nü endişelendiriyor. Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki bordo mavililer, Salı günü yeniden bir araya gelecek. Trabzonspor yönetimi, 24 Mart 2020 Salı günü gerçekleşecek takım toplantısında koronavirüs testi uygulanması fikrini gündeme aldı. Bordo mavililer, takımı koronavirüs testinden geçirerek gerekli önlemleri bir an önce almak istiyor.

TESTLER YAPILACAK

Yönetim kurulunun aldığı habere göre tüm oyuncularına koronavirüs testi yapmayı planlayan bordo mavili yönetim önlemleri en üst seviyeye çekmek istiyor. Oyuncuların sağlığını düşünen Trabzonspor yönetimi oyuncularla her gün telefon bağlantısı kuruyor. Ligler başlayana kadar oyuncularıyla özel ilgilinen Trabzonspor yönetimi bu süre zarfından her futbolcusunun özel ihtiyaçlarını karşılayacak.

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Trabzonspor , koronavirüs
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