Trabzonspor'da Uğurcan sakatlandı!

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, Kayserispor'a karşı oynanan maçta sakatlandı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında sol kanattan gelen ortaya Sosa ile birlikte yükselen kaleci Uğurcan Çakır, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Sosa ile birlikte yere düşen Çakır, ayağa kalkamadı.
Ayak bileğinden sakatlanan genç kaleci, oyuna devam edemedi ve 55. dakikada yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.
Uğurcan Çakır, kenara iki kişinin yardımıyla gelebildi.
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