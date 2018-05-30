Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi !

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı, bordo mavili ekip konuyla ilgili borsaya açılama yaptı.

Rıza Çalımbay´dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetiminin sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun birkaç gün içerisinde Ünal Karaman ile anlaşıldığını resmen açıklayacağı ifade edildi.

Karaman, 2017-18 sezonunu Spor Toto Süper Lig’e veda eden Kardemir Karabükspor’da tamamlamıştı.

TRABZONSPOR’DAN KAP’A ÇIKLAMA

Bordo mavili ekip konuyla ilgili KAP’A yaptığı açıklamada “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadesi kullanıldı.