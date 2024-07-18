Trabzonspor'un Avrupa'da rakibi belli oludu
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan katılacak olan Trabzonspor'un bu turdaki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Trabzonspor'un rakibi belli oldu.
KAYBETMESİNE RAĞMEN TURLADI
Slovakya temsilcisi Ruzomberok, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Tobol'a 1-0 kaybetmesine rağmen turu geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu.
İlk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.
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