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Trabzonspor'un genç yıldızı takımdan ayrıldı

Trabzonspor'un genç yıldızı takımdan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 20 yaşındaki milli golcüsü Enis Destan'ın Polonya takımı Warta Poznan'a kiralandığını açıkladı.

Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor, 20 yaşındaki golcüsü Enis Destan'ın Polonya takımı Warta Poznan'a kiralandığını açıkladı.

Bordo Mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Warta Poznan Kulübüne, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Warta Poznan Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 75.000.-EUR ödeme yapacaktır."

Etiketler Trabzonspor trabzonspor genç yıldız
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