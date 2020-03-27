Trabzonspor'un gençleri evlerinde form tutuyor

Bordo mavili takımın alt yapısından çıkan oyunculardan Serkan Asan ve bu sezon devre arası kampından sonra sürekli A takımda çalışmalarını sürdüren Kerem Baykuş da, Trabzon’un Düzköy ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Bu yıl gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki sağ bek Serkan Asan, bordo mavili takımın çalışmalarını sürdürmesi için kendisine gönderdiği koşu bandında form tutarken, 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kerem Baykuş ise evinin garajındaki koşu bandından çalışmalarını gerçekleştiriyor.

(DHA)

