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Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den cevap gecikmedi

Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den cevap gecikmedi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Altay maçını İstanbul'da oynamak isterken Fenerbahçe'den bu talebe yanıt geldi.

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'dan flaş bir talep geldi. Maçın son düdüğüyle birlikte taraftarların sahaya girmesinden sonra zeminin büyük hasar alması, çimleri kullanılamayacak hale getirdi. Trabzonspor, bu sezonki son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasını İstanbul'da oynamak istiyor, Fenerbahçe ise buna şiddetle karşı çıkıyor.

HÜKMEN MAĞLUBİYET...

Trabzonsporlu taraftarlar Antalyaspor maçının bitimine iki dakika kalan maç bitti zannedip sahaya girmiş, Antalyasporlu iki futbolcu saldırıya uğramıştı. Yapılan anons sonrası saha boşaltılıp maçın tamamlanması sağlanmıştı. Böylece bordo mavililer 'hükmen mağlubiyet' cezasından kurtulmuş oldu.

52. MADDEDEN SEVK

Trabzonspor Kulübü, çıkan saha olayları sebebiyle içinde 'saha kapatma' cezasını da kapsayan 52. maddeden Profesyonel Disiplin Kuruluna sevk edildi. Ancak TFF, 2014 yılından beri 'saha kapatma' cezasını uygulamıyor.

ALİ KOÇ KARŞI ÇIKIYOR

Trabzonspor hem zeminin kötü olması hem de İstanbul'da fazladan bir şampiyonluk turu daha atmak için Altay maçının Olimpiyat Stadında oynanmasını istiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu karara karşı çıkıyor.

PFDK, Trabzonspor'a verilecek cezayı bugün yapacağı toplantıda verecek.

KUPA TÖRENİ TRABZON'DA

Trabzonspor, şampiyonluk kupasını Altay maçından sonra alacak. Bordo mavili yönetim, Altay maçından bir iki gün sonra Medical Park Stadında gerçekleştireceği özel gecede almak için TFF'ye talepte bulundu.

Stada dev platform kuracak olan yönetim, sanatçılara da konser verdirecek. Kutlamalar için de biletler satışa sunulacak.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor fenerbahçe maç
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