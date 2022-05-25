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Transfer dönemi başlıyor! TFF tarihleri açıkladı

Transfer dönemi başlıyor! TFF tarihleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, transfer ve tescil döneminin 17 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

İHA

Etiketler tff transfer dönemi ne zaman
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