Transfer haberi veriyordu: Ümit Özat canlı yayında böyle düştü

Açtığı YouTube kanalında spor gündemine dair konuklar ağırlayan ve değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat canlı yayın kazası geçirdi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından olan ve son olarak Ankaraspor'u çalıştırmasının ardından, kariyerine açtığı YouTube kanalında yorumcu olarak devam eden Ümit Özat, kanalına konuk olarak aldığı bir başka yorumcu Musa Yıldız ile yaşadığı olay ile gündemde.

CANLI YAYINDA 'DÜŞTÜ'

Ümit Özat'ın kanalına konuk olarak katılan ve spor gündemini değerlendiren Musa Yıldız, Kanalına konuk olarak katılan Musa Yıldız canlı yayın esnasında bir anda 'düşerken' bağlantısı koptu. Ümit Özat yorumcuya “Musa aman ne oldu sana” şeklinde seslense de herhangi bir yanıt alamadı.

GÜLME KRİZİNE GİRDİ!

Musa Yıldız’dan ses çıkmayınca “İnşallah kötü bir şey yoktur” diyen Ümit Özat, bu anlardan sonra gülme krizine girdi. “Arkadaşlar siz de kusura bakmayın. Allah’ım sen beni affet” diyen Özat, gülmesine hakim olamazken o anlar sosyal medyada gündem oldu. Musa Yıldız daha sonra yaptığı açıklamada tripodunun kırıldığını söyledi.