Transferi menajeri duyurdu: Galatasaray 2 oyuncumu istiyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da sportif direktör Cenk Ergün, teknik direktör Okan Buruk'un talimatları doğtultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor. Abdülkerim Bardakcı transferi ile ilk hamlesini yapan Sarı-Kırmızılı kurmaylar için Rus basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

MENAJER RESMEN AÇIKLADI

Rus basınından Sport Express’in geçtiği habere göre; Galatasaray, Dzyuba ve Ozdoev ile yakından ilgileniyor. Haberde 29 yaşındaki Magomed Ozdoyev'in temsilcisinin sözlerine de yer verilirken, oyuncunun menajeri Anzor Gargaev'in de Galatasaray'ın iki eski Zenit oyuncusuyla ilgilendiğini söylerken, "İki oyuncu Galatasaray'ın listesinde yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

"G.SARAY'IN LİSTESİNDE YER ALIYORLAR"

Menajer Gargaev yaptığı açıklamada “Ozdoev ve Dzyuba Türkiye'de tatil yapıyorlardı. Galatasaray'ın ilgi listelerinde yer alıyorlar. Ancak bu, kesinlikle oraya gidecekleri anlamına gelmez. Dzyuba için Rus kulüplerinden tek bir teklif gelmemesine şaşırdım” dedi.

DZYUBA'DAN 249 MAÇTA 108 GOL

33 yaşındaki forvet Dzyuba, Mayıs 2022'nin sonunda Zenit'ten ayrıldı. Forvet, 2015 yazından beri St. Petersburg takımı için 249 maçta, 108 gol kaydetti.

RUSYA'DAN AYRILDI!

Ozdoev, Şubat 2018'den beri Zenit için oynuyordu. Orta saha oyuncusu, sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle St. Petersburg'dan ayrıldı.