Amedspor'da Mesut Bakkal dönemi bitti, yeni teknik direktör belli oldu

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'de sıcak saatler yaşanıyor. Bodrum FK beraberliği sonrası teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran yönetim, şampiyonluk yolundaki son düzlükte takımı Sertaç Küçükbayrak'a emanet etti.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Amed Sportif Faaliyetler’de 16 Şubat 2026 tarihinde Sinan Kaloğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Bakkal 11 maça çıktı. Bu maçların 6’sı galibiyetle sonuçlanırken 4’ü beraberlik, 1’i ise mağlubiyetle sonuçlandı. Öte yandan Bakkal yönetiminde Amed Sportif Faaliyetler, son 4 maçta hiç galibiyet alamadı.

Amed Sportif Faaliyetler'de Küçükbayrak dönemi

Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük görevine, Sertaç Küçükbayrak getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlüğü görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz. Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz'' denildi.

