Ceza rekortmeni Caner Erkin'e bir rekor ceza daha
PFDK, Sakaryaspor forması giyen tecrübeli sol bek Caner Erkin’e 5 maç men cezası verdi.
Trendyol 1’nci ligin 15’nci haftasında oynanan Sakaryaspor-Ümraniyespor maçının 52’nci dakikasında kırmızı kart gören Caner Erkin’in cezası belli oldu. Erkin, 5 müsabakadan men ve 67 bin TL para cezasına çarptırıldı.
PFDK'dan yapılan açıklama şöyle denildi:
“Müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 5 resmi müsabakadan men ve 67.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” (DHA)
DHA
