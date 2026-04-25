  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etmişti... O futbolcuya para cezası verildi!

Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ'ın, Esenler Erokspor maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yaptığı "kayırma" açıklamaları TFF tarafından cezalandırıldı. PFDK, tecrübeli futbolcuya "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" gerekçesiyle 100 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü maçı sonrası yaptığı açıklamalarla Türkiye gündemine oturan İbrahim Akdağ hakkındaki kararını açıkladı.

PFDK tarafından yapılan resmi açıklamada, İbrahim Akdağ'ın yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki ifadelerinin, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 38/1-d maddesi uyarınca "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu doğrultuda futbolcuya 100.000 TL para cezası verildi.

 Ankara Keçiörengücü forması giyen Akdağ, 1-0 mağlup oldukları Esenler Erokspor maçı sonrası doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek rakip takımın kayırıldığını iddia etmişti. Akdağ'ın infial yaratan sözleri şunlardı:

"Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Ama Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Buradakiler kayırılıyor. Bir yerdeki evlatlarını doğruyorlar, buradakileri kayırıyorlar. Lig gerçekçi değil, nasıl istiyorlarsa öyle bitiriyorlar."

"Haksızlık Karşısında Susmam" Vurgusu Konuşmasında kimseden korkmadığını dile getiren Akdağ, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan bir takım şeyler yapıldığını biliyoruz" ifadelerini kullanarak hakem kararlarına ve ligdeki adaletsizliğe dikkat çekmişti.

Açıklamada, "EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü sporcusu İBRAHİM AKDAĞ’ın, 19.04.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Ne olmuştu ?

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü ağırladı. Ev sahibi ekibin 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan mücadele sonrası, yeşil sahalarda ender görülen sertlikte bir açıklama geldi.

Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ, hakem kararlarına ve ligdeki rekabet ortamına yönelik zehir zemberek ifadeler kullandı.

"Bu lig gerçekçi değil"

Maçın ardından mikrofon başına geçen tecrübeli futbolcu İbrahim Akdağ, Erokspor’un ayrıcalıklı muamele gördüğünü öne sürdü. Akdağ, "Futbolla alakalı konuşmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı, onu seviyoruz. Ancak Erokspor'un kayrıldığını net bir şekilde söylüyorum. Bugün %100 penaltımız verilmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: "Haberinin olmadığını biliyoruz"

İbrahim Akdağ, iddialarını bir adım öteye taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

"Erokspor'dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Cumhurbaşkanımızı sevmekten vazgeçmeyeceğiz ama bazı şeylerin onun haberi olmadan yapıldığını biliyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Maçları nasıl istiyorlarsa öyle bitiriyorlar."

Maçın kritik anları

Karşılaşmanın tek golü 46. dakikada Faye’den gelirken; Keçiörengücü’nün 55. dakikada Recep ile yakaladığı aşırtma vuruşu savunma çizgiden çıkardı. Ancak mücadelenin önüne geçen olay, 84. dakikadaki tartışmalı pozisyon ve maç sonu yapılan bu ağır suçlamalar oldu. Futbol kamuoyu şimdi TFF’nin ve ilgili kulüplerin bu iddialara vereceği yanıtı bekliyor.

