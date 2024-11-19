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FIFA açıkladı: TFF 1. lig takımına transfer yasağı

FIFA açıkladı: TFF 1. lig takımına transfer yasağı
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FIFA, TFF 1. Lig ekibi Pendikspor'a 3 dönem boyunca transfer yasağı getirildiğini duyurdu.

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve bu sezon 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Pendikspor'a kötü haber geldi.

İstanbul ekibi Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası geldiği öğrenildi.

FIFA AÇIKLADI

FIFA'dan yapılan açıklamada Pendikspor'a 14 Kasım'dan başlamak üzere 3 dönem transfer yasağı getirildiği belirtildi.

Bu sezon çıktığı 12 maçta 17 puan toplayan Pendikspor, 13. sırada yer alıyor.

Etiketler Pendikspor pendikspor transfer yasağı TFF FIFA
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