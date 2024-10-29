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Galatasaray'dan ayrılıyor mu ? Muslera kafaları karıştırdı!

Galatasaray'dan ayrılıyor mu ? Muslera kafaları karıştırdı!
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Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün akşam oynanan ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından, Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağına dair soruya verdiği yanıtla kafaları karıştırdı.

Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Önce derbi hakkında konuşan "Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Muslera, Galatasaray'la sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesi hakkında ise "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz." diye konuştu.

 

Etiketler Galatasaray Muslera Fernando Muslera Galatasaray transfer ayrılık
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