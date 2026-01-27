Sivasspor-Amedspor maçı sonrası deprem: Hakemler istifa etti

Trendyol 1. Lig'de oynanan Sivasspor-Amedspor maçındaki tartışmalı ofsayt kararı sonrası hakemler istifa etti.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler'i sahasında konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor Kulübü, maçın ardından rakip takımın attığı golün ofsayt olduğunu savunarak, Merkez Hakem Kurulu'nun söz konusu pozisyona ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci başlattığını bildirdi.

Sivasspor Kulübünden "İkinci ofsaytımsı vakası" başlığıyla yapılan açıklamada, karşılaşmanın ardından ilgili pozisyona dair maçın tekrar görüntülerinin kulüp tarafından detaylı şekilde incelendiği belirtilerek, “Kulübümüz, hakem hatası olduğunu kesinleştirmeden ve resmi değerlendirmeler tamamlanmadan kamuoyuna açıklama yapma konusunda her zaman sorumlu ve temkinli bir yaklaşım benimsemektedir.” açıklaması yapılarak gerekli adımların atılacağı vurgulanmıştı.

BAŞKAN AÇIKLADI: İSTİFA ETTİLER

NTV'de yer alan habere göre, bu gelişmelerin ardından Sivasspor Başkanı Burak Özçoban hakemlerin istifa ettiğini duyurdu.

Özçoban, büyüksivas TV'ye yaptığı açıklamada, "Mecnun Başkanımla konuştum. VAR hakemleri Serkan Çimen ve Alper Çetin istifalarını verdiler. Gerekli işlemler yapıldı. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Art niyet sezdiğimiz anda tüylerimiz diken diken oluyor. O noktada biz üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Bugün gereken yapıldığı için mutluyuz, iki puanımız gitti." ifadelerini kullandı.

