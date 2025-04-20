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TFF üyesi deplasmana gitti, sinkaflı paylaşımı olay yarattı

TFF üyesi deplasmana gitti, sinkaflı paylaşımı olay yarattı
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Erzurumspor FK ile İstanbulspor'un karşılaştığı mücadelenin ardından TFF üyesinin yaptığı galibiyet paylaşımı tepkilere neden oldu.

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçı deplasman tribününde takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler Kurulu Üyesi C.S.'nin sosyal medya hesabından yaptığı sinkaflı galibiyet paylaşımı tepkilere neden oldu. 

Erzurumspor FK ile İstanbulspor'un karşılaştığı mücadelenin ardından TFF üyesinin yaptığı galibiyet paylaşımı tepkilere neden oldu.

''TFF içine yerleştirilmiş kulüp sempazitanı...''

C.S.'ye Erzurumspor cephesinden yanıt geldi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''TFF içine yerleştirilmiş kulüp sempatizanı… Deplasmana rakip takım kafilesiyle geliyor, maçı izliyor, utanmadan sinkaflı paylaşım yapıyor. Şaşırdık mı? HAYIR! Konunun takipçisi olacağız…'' denildi.

Tepkilerin yükselmesinin ardından yönetici, Instagram hesabını kapattı.

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Etiketler TFF 1. Lig Erzurumspor istanbulspor
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