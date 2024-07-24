Trendyol 1.Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi
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Trendyol 1.Lig 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu. 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.
Trendyol 1.Lig 2024-2025 sezonu fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.
Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.
Ligin ilk hafta maç programı şöyle:
Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK
Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK
MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor
İstanbulspor-Manisa FK
Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler
Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK
Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor-Gençlerbirliği
Adanaspor-Esenler Erokspor
Yeni Malatyaspor-Pendikspor
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